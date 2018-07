Queda no primeiro trimestre foi de 14% em relação ao mesmo período do ano passado

NOVA YORK – A empresa de pesquisa IDC emitiu um alarme para fabricantes de computadores pessoais, como a Dell e a Hewlett-Packard, afirmando que os embarques mundiais de laptops e desktops recuaram 14% no primeiro trimestre, em relação ao mesmo período do ano passado. Esse foi o maior declínio desde que a IDC começou a publicar os dados em 1994 e marca o quatro trimestre seguido de queda.

A Gartner Inc., uma empresa de pesquisa concorrente, previu que as vendas globais recuaram 11,2%, que, segundo a companhia, foi a maior queda desde o primeiro trimestre de 2001. A Gartner disse que a alta da demanda por tablets e smartphones está afetando as vendas de computadores pessoais.

Windows 8. A Microsoft, cujo software está na maioria dos computadores pessoais do mundo, lançou no último outono (Hemisfério Norte) o Windows 8, um sistema operacional completamente remodelado com capacidades touch-screen.

Mas há poucos sinais de que os compradores estejam respondendo ao lançamento. Em uma avaliação extremamente dura, a IDC disse que o Windows 8 não só falhou em estimular a demanda pelo computador pessoais, mas exacerbou a desaceleração das vendas ao confundir os consumidores com características que não se destacam no modo tablet e comprometendo a experiência de computador pessoal tradicional.

“A reação ao Windows 8 é real”, afirmou o analista da IDC Jay Chou sobre o sentimento negativo en torno do software. Segundo ele, não foi apenas o Windows 8 que não atraiu os consumidores, mas as empresas estão mantendo distância também.

A Ricoh Americas Corp., que substitui cerca de um terço de seus 17 mil computadores pessoais a cada três anos e atualiza o sistema operacional para o mais atual disponível, disse que este ano ficará com o Windows 7, lançado em 2009. Tracey Rothenberger, diretor operacional da empresa, afirmou que os benefícios da mudança para o novo software não valem o esforço de treinamento de funcionários para usá-lo. “Eu não acho que haja algo de errado (com o Windows 8)”, disse Rothenberger. “Mas eu acho que há um valor mínimo nas mudanças incrementais que estão nele.”

Os executivos da Microsoft disseram que o Windows 8 levará muitos meses para se popularizar entre os consumidores e, especialmente, com as empresas que geram a maioria dos lucros da gigante norte-americana.

O analista da Gartner, Mikako Kitagawa, não atribuiu a culpa pelos problemas do setor à Microsoft, argumentando que tendências seculares, como o interesse dos clientes em dispositivos móveis com touchscreen, em vez dos computadores pessoais, estão desempenhando um papel maior na queda das vendas. “O Windows 8 está na direção correta”, acrescentou Kitagawa. “Levará um tempo para que o Windows 8 seja adotado.”

Concorrentes afetados. A HP, a maior fabricante de computadores pessoais do mundo, registrou a queda mais forte das vendas mundiais, de 24%, no primeiro trimestre, segundo a IDC. A Dell, que ocupa o quarto lugar nas vendas globais, teve declínio de 11%.

Mesmo a Apple, cujos produtos despertam o interesse dos consumidores em dispositivos móveis, pode não estar imune aos problemas. A terceira maior fabricante de computadores pessoais dos EUA, vendeu 1,4 milhão de computadores, uma queda de 7,5%, no primeiro trimestre, em bases anuais segundo a IDC. A empresa afirmou que a Apple representou 10% do mercados dos EUA no primeiro trimestre, ante 9,4% no ano passado. A Gartner disse que os embarques de computadores da Apple nos Estados Unidos subiram 7,4% em relação ao mesmo período de 2012.

Os declínios das vendas no primeiro trimestre ocorreram após uma particularmente preocupante preparação para o último trimestre do ano passado, durante a qual pesquisadores da indústria começaram a soar alarmes de que o mercado de computadores pessoais registraria sua primeira contração anual em mais de uma década. Enquanto isso, os tablets, como o iPad da Apple, voaram das prateleiras.

Muitos executivos da indústria de computadores esperavam que o Windows 8 iria desencadear um renascimento das vendas de computadores pessoais e tablets. Os fabricantes de computadores montaram uma série de respostas ao iPad, embarcando uma variedade de computadores com novos aspectos, incluindo portáteis, que são convertidos de um modo tablet para um design em concha com um teclado embutido.

Aproximadamente 350 milhões de computadores pessoais são vendidos a cada ano, mas as vendas combinadas de

smartphones e tablets estão superando esses números. Segundo a IDC, 919 milhões de smartphones e 200 milhões de tablets deverão ser vendidos neste ano.

Em um outro revês para a Microsoft, particularmente, as vendas de tablets equipados com o Windows 8 também não foram fortes. O Windows 8 respondeu por apenas 1% dos embarques globais de tablets em 2012, e essa participação deve subir para 7,4% em 2017, disse a IDC. Por outro lado, poucas empresas estão comprando mais computadores pessoais, e quando o fazem, não estão comprando com o Windows 8 – pelo menos não ainda. As informações são da Dow Jones.

