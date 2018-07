FRANKFURT – O crescimento da receita global de smartphones deve desacelerar este ano no momento em que dispositivos mais baratos afetam o mercado e pesam nos preços médios de venda, disse a consultoria Gartner nesta quinta-feira, 13.

Com a demanda em mercados maduros como América do Norte e Europa desacelerando, os principais fabricantes de smartphones Samsung e Apple estão introduzindo modelos mais baratos para novos mercados, como o iPhone 5C, da Apple.

“As vendas de smartphones mais caros vai desacelerar com o aumento das vendas dos modelos com preços médios e baixos nos mercados emergentes, o que irá mudar o mix de produtos”, disse o analista da Gartner, Anshul Gupta. “Isso levará a um declínio do preço médio de venda e a uma desaceleração do crescimento da receita”.

As vendas globais de smartphones ultrapassaram pela primeira vez as de dispositivos normais no ano passado, contabilizando 53,6% das vendas gerais em 2013 e 57,6% no quarto trimestre. A expectativa é que as vendas gerais de smartphones em 2014 aumentem para 1,2 bilhão a 1,3 bilhão de dispositivos ante 968 milhões em 2013, disse Gupta.

Destes smartphones, cerca de 1 bilhão serão rodados com a plataforma móvel Android, do Google, que chegou a cerca de 760 milhões de unidades, ou 78,4% de todos os smartphones, em 2013. A plataforma móvel da Apple, o iOS, ficou com um fatia de 15,6%, abaixo dos 19,1% um ano antes.

2013

Em outra pesquisa, divulgada pela consultoria IDC nesta quinta-feira, smartphones com os sistemas operacionais iOS e Android foram responsáveis por 94% das encomendas por dispositivos do tipo no ano passado – anteriormente, a mesma consultoria já havia divulgado que mais de 1 bilhão de smartphones tinham sido vendidos no período. O Windows Phone e o Blackberry são responsáveis pelos 6% restantes.

Entre as principais fabricantes de Android, a liderança fica com a Samsung, que tem quase 40% do total de envios. A chinesa Huawei ocupa o segundo lugar – somadas, Lenovo e Motorola poderiam ultrapassá-la.

/ REUTERS, COM REDAÇÃO LINK