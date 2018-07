FOTO: Reuters FOTO: Reuters

SÃO PAULO – Cem smartphones foram vendidos a cada minuto no Brasil no 2º trimestre de 2014 – ao todo, foram 17,9 milhões de aparelhos, de acordo com dados da consultoria IDC, sendo 13,3 milhões de smartphones (75%) e 4,6 milhões de celulares comuns (25%), em alta de 22% com relação ao mesmo período de 2012 para smartphones, e queda de 16% para os feature phones.

É a primeira vez que o País bate a marca de 13 milhões de smartphones vendidos no período; no mundo foram 300 milhões de celulares inteligentes vendidos. “O resultado do segundo trimestre para smartphones ficou acima da nossa previsão e representa um recorde de vendas não só no Brasil, mas no mundo inteiro. A expectativa é o bom momento persistir e um novo recorde ser batido nos próximos dois trimestres de 2014″, afirma Leonardo Munin, analista de mercado da IDC Brasil.

Segundo Munin, a instabilidade de outros setores de tecnologia e o baixo crescimento da economia não afetaram a categoria. De acordo com o analista da IDC Brasil, quatro fatores explicam o momento bom do setor: aumento da variedade de produtos, queda nos preços dos fabricantes, investimento das redes em anunciar os produtos, e o desejo do usuário de estar cada vez mais conectado. Dos aparelhos vendidos no 2º trimestre, mais de 90% são Android e o preço médio ficou em R$ 700.

Comuns

Apesar dos 16% de queda, o analista da IDC ainda não crê no fim dos celulares comuns, os chamados feature phones. Ele ressalta, porém, que cada vez menos modelos estarão disponíveis no varejo – para 2018, a consultoria projeta que os celulares comuns não cheguem a 5% do mercado.

Para Munin, a chegada de produtos com preços mais atrativos e com configuração mais potente está acelerando a migração de feature phones para smartphones. A título de comparação, em 2013, dos celulares vendidos 53% eram smartphones e 47% feature phones. Para esse ano, a projeção é de 75% de smartphones e 25% de feature phones.

Telha grande

Segundo o analista da IDC Brasil, o smartphone com tela acima de 5 polegadas, o chamado phablet, também já caiu no gosto dos brasileiros. “Os aparelhos inteligentes estão se tornando cada vez mais um ‘computador de bolso’ e, quanto maior a tela, mais cômodo é para o usuário navegar pela internet, ler conteúdos, assistir vídeos e jogar”.

A tendência dos phablets pode ser confirmada pelo crescimento das vendas: 128 mil aparelhos em 2012, cerca de 2.2 milhões em 2013 e, para 2014, a expectativa é que as vendas cheguem perto dos 5 milhões de dispositivos.