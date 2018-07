35,6 milhões de smartphones foram vendidos em 2013 no Brasil, quarto maior mercado mundial. FOTO: Reuters 35,6 milhões de smartphones foram vendidos em 2013 no Brasil, quarto maior mercado mundial. FOTO: Reuters

SÃO PAULO – As vendas de smartphones no mercado brasileiro somaram 35,6 milhões unidades no ano passado, número recorde que representa crescimento de 123% frente ao ano anterior, de acordo com a consultoria IDC.

É a primeira vez no Brasil em que são vendidos mais smartphones do que celulares tradicionais. Em 2012, foram vendidos 43,4 milhões celulares tradicionais; em 2013, o volume caiu 26%, para 32,2 milhões de aparelhos.

Somente no quarto trimestre de 2013 foram comercializados 7,1 milhões celulares tradicionais e 11,5 milhões de smartphones. “Sob muitos aspectos, 2013 foi, de fato, o ano do smartphone no Brasil. O enorme salto nas vendas dos dispositivos inteligentes comprovou que os smartphones entraram de vez na lista dos bens mais adquiridos pelos brasileiros”, diz, em nota, Leonardo Munin, analista de mercado da IDC Brasil.

“Para se ter ideia, no ano passado, a cada minuto foram vendidos cerca de 68 smartphones. Para 2015, nossa expectativa é que esse número suba para mais de 100 smartphones por minuto”, afirma Munin, no comunicado.

Segundo ele, o crescimento em vendas de smartphones deve-se a vários fatores. Entre eles, a inserção dessa categoria na Lei do Bem, a redução do tíquete médio do aparelho, a ampliação do mix de modelos por parte dos fabricantes, a aceitação deste dispositivo pelos canais de venda, que desenvolveram estratégias que destacam o telefone inteligente, e, consequentemente, a maior procura por parte da população por este tipo de aparelho.

Ainda conforme os dados da IDC, o Brasil terminou 2013 como o quarto maior consumidor de smartphones, ficando atrás apenas de China, Estados Unidos e Índia, respectivamente.

