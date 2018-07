Copa do Mundo impactou venda de tablets de forma negativa. FOTO: Márcio Fernandes/Estadão Copa do Mundo impactou venda de tablets de forma negativa. FOTO: Márcio Fernandes/Estadão

SÃO PAULO – As vendas de tablets no Brasil avançaram 1% no segundo trimestre ante o mesmo período de 2013, mas caíram 12% sobre os três primeiros meses deste ano, alcançando 1,94 milhão de unidades, segundo dados da empresa de pesquisa de mercado IDC Brasil.

“O foco do varejo em TVs e smartphones no período que antecedeu a Copa do Mundo teve um impacto negativo nas vendas de tablets no segundo trimestre”, disse o analista de mercado da IDC Brasil Pedro Hagge, acrescentando que o varejo é o principal canal de vendas de tablets.

No acumulado do primeiro semestre, as vendas de tablets totalizaram 4,157 milhões de unidades, crescimento de 21% ante o mesmo período de 2013, de acordo com a IDC.

A previsão, segundo Hagge, é que as vendas de tablets no Brasil cheguem a 10 milhões de unidades até o fim do ano, uma alta de 19% em relação de 2013.

