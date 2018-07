Dados se referem ao terceiro trimestre; número de aparelhos vendidos em 2012 deve chegar a 2,9 milhões

Tablet S, da Sony FOTO: Divulgação

SÃO PAULO – As vendas de tablets no Brasil cresceram 127% no terceiro trimestre em relação ao mesmo período no ano anterior, levando o país a alcançar a décima posição no mundo em vendas de novos aparelhos, informou a empresa de pesquisa de mercado IDC nesta quinta-feira.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, no Google+ no Tumblr e no Instagram

De acordo com o levantamento, foram comercializados 769 mil tablets no Brasil naquele período, o que representa alta de 2% em relação ao segundo trimestre. A IDC projeta que, até 2013, o número de aparelhos comercializados alcance 5,4 milhões. Até o final de 2012, a expectativa é que sejam vendidos 2,9 milhões de tablets.

“No decorrer do ano, os tablets se consolidaram no topo da lista de desejos dos consumidores brasileiros e seguem com um crescimento sustentável e contínuo, apesar de um cenário econômico atual menos propício do que em períodos anteriores”, disse em nota à imprensa o analista Attila Belav, da IDC.

Com o resultado, o país passou a constituir o décimo maior mercado de tablets no mundo, afirmou a IDC. Segundo a empresa, no terceiro trimestre de 2011 o país ocupava a décima segunda posição.

“A maioria dos consumidores brasileiros ainda está estudando quais tipos de tablets atendem às suas necessidades, oferecem uma boa experiência de uso e, principalmente, que se encaixam no seu poder aquisitivo”, acrescentou o analista.

Entre os dispositivos vendidos, 46% custam menos de 500 reais, e 80% operam o software Android, desenvolvido pelo Google, informou o IDC.

/ EFE