RIO DE JANEIRO – A venda de tablets no Brasil subiu 18,1% no terceiro trimestre na comparação com o mesmo período do ano passado, para 2,3 milhões de unidades, informou nesta sexta-feira a empresa de consultoria IDC Brasil.

Na comparação com o segundo trimestre, o crescimento foi de 18,3%. Em julho, foram vendidos mais de 590 mil tablets, mais de 755 mil em agosto e mais de 963 mil em setembro, informou a consultoria.

“Após um primeiro semestre considerado fraco, impactado principalmente pela Copa do Mundo, as nossas expectativas estão se confirmando”, disse Pedro Hagge, analista de mercado da IDC Brasil, em comunicado. “Apesar do baixo desempenho da economia e das eleições presidenciais, as vendas retomaram fôlego no terceiro trimestre.”

Segundo ele, setembro teve bom desempenho em função do início do abastecimento das lojas para o período de final de ano. “Este ano, notamos uma demanda muito grande por parte de fabricantes e varejistas, que fez com que o desempenho deste trimestre quase batesse o recorde registrado no quarto trimestre de 2013″, declarou Hagge.

Do total de tablets comercializados no terceiro trimeste, 95% têm sistema operacional Android, do Google e 88% possuem tela de até oito polegadas. Segundo o estudo, 78% custavam até R$ 500, sendo 51% abaixo dos R$ 300.

Para 2014, a IDC Brasil prevê 17% de crescimento do mercado, com mais de 10 milhões de unidades vendidas. Já em 2015, a consultoria prevê alta de 10%. “A expectativa para o ano que vem pode ser impactada por projetos de educação que serão implementados pelo governo federal”, disse o analista.

