Operadoras prepararam promoções especias de lançamento do aparelho, que pode chegar por até R$ 3 mil

SÃO PAULO – As quatro grandes operadoras brasileiras prepararam esquemas especiais de lançamento do iPhone 5, com diversas lojas oferecendo o smartphone a partir da meia-noite desta quinta-feira, 14.

—-

Os preços do iPhone 5 desbloqueado podem chegar a R$ 3 mil (na versão de 64 GB). Esse mesmo aparelho sai nos EUA por cerca de US$ 900 (por volta de R$ 1.870). Mesmo com os impostos americano (“sales tax“, entre 1% e 10%, dependendo do estado) e o brasileiro (IOF, de 6,38%), o preço final seria em torno de R$ 2.100.

Veja abaixo o que cada operadora anunciou:

TIM

A TIM anunciou uma promoção para a noite de lançamento onde o consumidor poderá comprar qualquer das três versões do novo iPhone com desconto. O iPhone 5 de 16 GB cai de R$ 2.399 para R$ 1.999, o de 32 GB de R$ 2.699 para R$ 2.299; e o de 64 GB de R$ 2.999 para R$ 2.599. A promoção vale apenas para nove lojas da operadora, que, por enquanto, só disponibilizará aparelhos desvinculados de plano.

As lojas participantes são: New York City Center (Rio de Janeiro), Shopping Eldorado (São Paulo), Savassi (Belo Horizonte), ParkShopping (Brasília), ParkShopping Barigui (Curitiba), Shopping Iguatemi (Porto Alegre), Shopping Recife (Recife), Salvador Shopping (Salvador) e Boulevard Shopping (Belém).

CLARO

A operadora não revela preços, mas os valores não devem divergir muito dos apresentados pela TIM. A diferença é que haverá opção de telefones desbloqueados e atrelados a um plano de dados.

O lançamento será feito em 26 lojas em 19 cidades do País: São Paulo (Morumbi Shopping, Shopping JK Iguatemi, Shopping Anália Franco, Shopping Iguatemi e Shopping Eldorado), Campinas (Iguatemi Campinas), Ribeirão Preto (Ribeirão Shopping), Santos (Shopping Praia Mar), São José do Rio Preto (Shopping Plaza Rio Preto), Rio de Janeiro (Shopping Rio Sul, Shopping Leblon e Barra Shopping), Vitória (Shopping Vitória), Brasília (Park Shopping), Belo Horizonte (Loja Savassi), Londrina (Loja Catuaí Londrina), Curitiba (ParkShopping Barigui), Florianópolis (Loja Florianópolis Continente), Porto Alegre (Loja Iguatemi), Recife (Shopping Recife), Fortaleza (Loja Iguatemi Fortaleza), Salvador (Salvador Shopping e Shopping Iguatemi), Aracaju (Aracaju Jardins), Feira de Santana (Iguatemi Feira de Santana) e Belém (Boulevard Belém).

VIVO

Dezesseis lojas em 12 cidades passarão a noite abertas para vender iPhone 5. Não haverá opção de aparelho desbloqueado, com os preços das alternativas com plano começando em R$ 1.450.

As lojas são: São Paulo (Shopping Market Place, Cidade Jardim, Eldorado, Iguatemi Campinas), Belém (Loja sede da Vivo: Tv. Padre Eutíquio, 1226 – Batista Campos), Rio de Janeiro (MegaStore Barra Shopping), Salvador (Shopping Salvador), Vitória (Shopping Vitória), Belo Horizonte (BH Shopping), Recife (Shopping Recife), Fortaleza (Shopping Iguatemi), Porto Alegre (Shopping Iguatemi), Florianópolis (Shopping Iguatemi), Curitiba (Shopping Barigui), Brasília (Park Shopping).

OI

A empresa anunciou que ofertará o iPhone 5 na madrugada de quinta para sexta apenas na loja do Shopping Iguatemi, em São Paulo. Os preços vão variar de R$ 2.400 (16 GB), R$ 2.700 (32 GB) e R$ 3.000 (64 GB).