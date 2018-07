Receita com a divisão do leitor de livros digitais Nook caiu 34%, com a queda nas vendas de e-readers e tablets

EUA – A Barnes & Noble informou nesta terça-feira,25, que seu prejuízo líquido trimestral mais que dobrou, conforme as vendas de seu aparelho Nook e de e-books continuavam a despencar, e prevê uma queda brusca nos negócios em suas livrarias.

A receita de seus negócio Nook, incluindo e-books e os aparelhos, caiu 34%, já que vendeu menos e-readers e tablets e reduziu os preços.

A Barnes & Noble, maior cadeia de livrarias dos EUA, lançou a primeira versão do e-reader Nook em 2009 para competir com o líder de mercado Kindle, da Amazon.com, e garantir um lugar no mercado de e-books em rápida expansão. Agora também compete com os dispositivos da Apple e Google.

Porém, combater estes rivais tem sido caro: a Barnes & Noble perdeu US$ 475,4 milhões no ano fiscal passado e teve que repetidamente cortar preços para atrair compradores.

Para conter esses prejuízos, a rede de livrarias afirmou que seus tablets vão agora ser produzidos e comercializados em parceria com uma fabricante de eletrônicos de consumo, a qual não identificou. Ele vai continuar desenvolvendo seus próprios e-readers.

