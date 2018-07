Para especialistas, resultado demonstra volatilidade do mercado de celulares

TAIPÉ – As vendas da fabricante taiuanesa de celulares inteligentes HTC caíram 30% em novembro ante o mês anterior, devido às dificuldades da quarta maior marca mundial de celulares inteligentes para concorrer com a Apple e a Samsung Electronics, rivais de maior porte.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook e no Google+

A HTC anunciou na terça-feira que suas vendas consolidadas em novembro caíram a 30,94 bilhões de dólares de Taiwan (R$ 1,84 bilhão), ante 38,48 bilhões de dólares taiuaneses (R$ 2,27 bilhã0) no período em 2010 e 44,11 bilhões de dólares taiuaneses (R$ 2,61 bilhã0) em outubro de 2011.

“Isso demonstra o quanto o mercado de aparelhos móveis é volátil,” disse John Strand, fundador da Strand Consult, uma companhia dinamarquesa de consultoria para o setor de celulares.

Desde que a Apple ingressou no mercado de celulares inteligentes com o iPhone, em 2007, os antigos líderes do setor, Nokia e Research in Motion, perderam terreno rapidamente. A RIM lançou um alerta quanto a queda de vendas e lucros, na semana passada.

“Os fãs da Apple querem o novo modelo do iPhone. Os da HTC não têm desejo semelhante pelo próximo celular da empresa. Ela precisa se reinventar. É difícil para um consumidor se animar com o que ele recebe ao comprar um novo celular HTC,” disse Strand.

A empresa alertou em 23 de novembro que sua receita não cresceria no quarto trimestre, chocando um mercado acostumado a índices de crescimento de dois ou até três dígitos para seus resultados.

As ações da companhia taiuanesa registraram alta de mais de 300% nos 14 meses até abril, e suas vendas cresceram 400% em 18 meses, dado o interesse dos consumidores pelos seus aparelhos inovadores, caracterizados por relógios com números grandes.

Mas as ações da HTC caíram 62% nos últimos seis meses. Fecharam em alta de 2,1% e cotadas a 458 dólares de Taiwan (R$ 27,08), antes do anúncio dos resultados de vendas.

A HTC detinha 10,8% do mercado de celulares inteligentes no final do terceiro trimestre, de acordo com o grupo de pesquisa IDC, atrás da Samsung, Apple e Nokia.

Além da queda nas vendas, a companhia enfrenta contestações judiciais em seus mais importantes mercados, os Estados Unidos e a Alemanha.

/ Clare Jim e Tarmo Virki (Reuters)