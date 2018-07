A Positivo Informática anunciou na sexta-feira, 28, que teve vendas 11,3% maiores de computadores em 2010, para cerca de 1,98 milhões de unidades. No trimestre, a empresa registrou aumento de 14,2% nas vendas, para 553,02 mil PCs.

A participação dos notebooks no mix total de vendas representou mais da metade das vendas da companhia, registrando 52,2 % no quarto trimestre. “O crescimento da participação deste segmento no trimestre foi resultado do bom desempenho das vendas no mercado de varejo, com destaque para o lançamento do Positivo Unique 60, um notebook de entrada que foi o primeiro no Brasil neste form factor precificado abaixo de mil reais”, afirmou a empresa em comunicado.

Em termos de preços, houve uma redução de 8,3% nos preços médios de PCs no trimestre passado, impactada por menores vendas ao setor de governo e maior proporção de vendas de notebooks de entrada. “A redução nos preços médios junto com uma pressão já esperada em alguns custos e despesas, podem impactar negativamente a rentabilidade da companhia no período”, afirma a Positivo.

A receita líquida totalizou R$ 590,1 milhões no quarto trimestre, queda de 5% sobre o trimestre anterior e de 3,9 % na comparação anual.

/ Alberto Alerigi Jr. (REUTERS)