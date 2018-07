FOTO: Gustau Nacarino/REUTERS

O avanço do mercado de celulares desacelerou ligeiramente no terceiro trimestre devido a preocupações quanto ao crescimento da economia e escassez de componentes, e a expansão do segmento pode diminuir ainda mais no trimestre em curso, informaram pesquisadores nesta sexta-feira, 29.

O mercado de celulares – o maior em volume no setor de eletrônicos – disparou este ano, após recuar em 2009, quando a recessão prejudicou o consumo de equipamentos em todo o mundo.

Segundo a Strategy Analytics, o crescimento geral do mercado cedeu a 13%, em termos anualizados, no terceiro trimestre, ante 16% no primeiro semestre. Para o quarto trimestre, a entidade prevê nova redução do crescimento, para 10%.

“Escassez de componentes e a volatilidade atual da economia comprimiram ligeiramente os volumes,” disse o analista Neil Mawston.

“Estimamos que a escalada nas guerras dos smartphones resulte em avanços em termos de volume de aparelhos no quarto trimestre, mas a instabilidade na oferta de certos componentes pode significar que alguns fabricantes não sejam capazes de atingir a produção planejada de celulares,” acrescentou.

Diversos fabricantes de celulares, entre os quais Nokia e Sony Ericsson, afirmaram que a escassez de componentes fez com que as vendas no trimestre ficassem abaixo das expectativas.

“A ressaca causada pela crise econômica persistiu, com impacto da oferta restrita de componentes sobre o desempenho,” disse Geoff Blaber, analista da CCS Insight.

“A oferta vai continuar sendo um problema no quarto trimestre, quando uma enxurrada de smartphones e novos lançamentos de tablets aumentará a pressão sobre a oferta de componentes,” acrescentou.

O mercado de smartphones seguiu aquecido no trimestre passado, com as vendas do iPhone, da Apple, subindo 91% ante igual período em 2009, o que faz da empresa a quarta maior fabricante mundial de celulares em termos de volume.

/ Tarmo Virki (REUTERS)