As vendas de consoles de videogames nos Estados Unidos caíram 4% em outubro, afirma a empresa de pesquisa de mercado NPD, pressionadas por demanda fraca por consoles portáteis e domésticos.

As vendas de jogos subiram 6%, para US$ 605 milhões no mês passado, mas as de hardware recuaram 26%, para US$ 280 milhões, afirma a NPD.

As vendas de assessórios subiram 18%, para US$ 142 milhões, apoiadas pela demanda pelos controles sensíveis a movimento da Sony, Move.

O Xbox 360, da Microsoft, foi o único console doméstico a ter um crescimento anual no mês passado. O produto é console mais vendido nos Estados Unidos este ano, segundo a NPD.

O game NBA 2K11, da Take-Two Interactive Software, foi o mais vendido em outubro, quando se considera vendas em todas as plataformas.

No acumulado deste ano, as vendas da indústria de videogames nos EUA recuaram 8%. A NPD estima que sua pesquisa alcance cerca de 70% do gasto do consumidor em videogames no país. A empresa não considera a distribuição digital em suas pesquisas, jogos usados, games de redes sociais e aplicativos para dispositivos móveis.

/ REUTERS