Apesar do lançamento do PlayStation Vita, consoles e títulos tiveram um mês ruim

PS Vita FOTO: Divulgação

SÃO PAULO – As vendas de games despencaram 20% nos EUA em fevereiro, caindo de US$ 1,33 bilhão para US$ 1,06 bilhão. As informações são de um relatório do NPD Group Inc. No comparativo com o mesmo período ano passado, a queda foi de 34%.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook e no Google+

Já as vendas de títulos de games, num mês sem nenhum lançamento importante, tiveram queda de 23%, ficando em U$ 464,4 milhões.

A parte da indústria de games que mostrou bons resultados é previsível: gastos em conteúdo de games “virtual” cresceram entre US$ 550 milhões e US$ 600 milhões. Esses gastos incluem jogos para celular, downloados de video games e outros itens online.

As vendas de hardware, de consoles como o XBox e o Wii, caíram 18%, chegando a US$ 381,4 milhões. Vale levar em conta que foi neste mês o lançamento do novo console portátil da Sony, o PlayStation Vita. Já acessórios, como controladores, totalizaram US$ 215,2 milhões, uma redução de 16%.

O XBox 360, da Microsoft, foi o console mais vendido nos EUA pelo sétimo mês seguido. Segundo a Microsoft, foram 426 mil unidades comercializadas.

O game de maior êxito foi Call of Duty: Modern Warfare 3, da Activision Blizzard Inc. O segundo colocad foi o Final Fantasy XIII-2, da Square Enix Inc.

Aqui a lista dos dez games mais vendidos nos EUA em fevereiro:

1. Call of Duty: Modern Warfare 3 (Activision Blizzard)

2. Final Fantasy XIII-2 (Square Enix)

3. UFC Undisputed 3 (THQ)

4. Kingdoms of Amalur: Reckoning (38 Studios / Electronic Arts)

5. Just Dance 3 (Ubisoft)

6. NBA 2K12 (Take-Two Interactive Software)

7. Soul Calibur V (Namco Bandai)

8. Elder Scrolls V: Skyrim (Bethesda Softworks)

9. Twisted Metal 2012 (Sony)

10. Battlefield 3 (Electronic Arts)