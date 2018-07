As vendas de livros eletrônicos nos Estados Unidos cresceram mais de 115% em janeiro frente ao mesmo período do ano anterior, revelou um relatório divulgado pela Associação de Editoras Norte-Americanas nesta quinta-feira, 17.

De acordo com o relatório, as vendas líquidas de livros eletrônicos cresceram para 69,9 milhões de dólares em janeiro de 2011, ante 32,4 milhões de dólares no mesmo período de 2010, dando continuidade ao rápido aumento da demanda por livros digitais e à queda nas vendas de livros em papel.

Grandes mudanças tecnológicas têm preocupado a indústria editorial, que vêm combatendo livros eletrônicos e tablets como o iPad enquanto a comercialização em geral de livros nos Estados Unidos declina.

Venda de livros de capa dura caíram de 55,4 milhões de dólares em janeiro de 2010 para 49,1 milhões de dólares ante igual mês de 2011. Títulos de capa mole caíram 30 por cento no mesmo período, segundo a associação.

Porém, as vendas no setor de educação superior ficaram relativamente estáveis, caindo levemente de 387,6 milhões de dólares em janeiro do ano passado para 382 milhões de dólares no mesmo mês deste ano.

/ REUTERS