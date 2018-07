As vendas globais de música gravada caíram cerca de 10 por cento em 2009 e acumulam baixa de 30 por cento desde 2004 diante de crescente participação de downloads ilegais, afirmou a associação internacional do setor, IFPI, nesta quinta-feira, 21.

A IFPI informa em relatório anual que a indústria viu desdobramentos positivos em 2009, com mais de um quarto das receitas de toda a música gravada sendo gerada por vendas digitais, depois que a indústria abraçou novas maneiras de vender faixas.

Entretanto, a taxa de crescimento desacelerou nos últimos anos, e as vendas de lojas como iTunes e Spotify fracassaram em combater os estragos causados pelo download ilegal.

“Ainda tivemos mais um ano de novos serviços chegando ao mercado, grandes inovações, crescimento em nossos negócios digitais”, afirmou o presidente-executivo da IFPI, John Kennedy, à Reuters. “Mas ao mesmo tempo os problemas que enfrentamos com pirataria certamente ainda não sumiram.”

“Sempre esperamos pelo dia em que o aumento nos negócios digitais vai compensar a queda em nossos negócios com mídia física e isso certamente não está acontecendo.”

O relatório afirma que as vendas digitais de música legalizada cresceram 12 por cento em 2009, para 4,2 bilhões de dólares, ante expansão de 25 por cento em 2008 e de 30 por cento em 2007.

O levantamento sustenta que as vendas gerais de música recuaram cerca de 10 por cento em 2009 ante uma queda de 7 por cento em 2008 e de 8 por cento em 2007.

A IFPI estima que cerca de 95 por cento da música copiada por download em 2009 foi ilegal, sem pagamento.

A entidade estimou em mais de 400 o número de serviços legalizados de música disponíveis ao redor do mundo, oferecendo 11 milhões de canções.

As vendas de downloads de música seguem mostrando crescimento, com downloads de faixas únicas avançando cerca de 10 por cento sobre 2008 e as de álbuns subindo 20 por cento.

O representante da IFPI informou ainda que o serviço de música da Nokia, que oferece downloads de canções aos compradores de certos modelos da marca, teve bom desempenho em mercados em desenvolvimento e performance mais fraca em mercados maduros.