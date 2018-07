FOTO: Estadão FOTO: Estadão

SÃO PAULO – As vendas de computadores pessoais no Brasil caíram 25% no terceiro trimestre ante igual período de 2013, para cerca de 2,6 milhões de unidades, disse a IDC Brasil nesta quinta-feira.

Segundo o levantamento da IDC, foram vendidos 1,6 milhão de notebooks no período, 23% a menos na comparação anual, e 974 mil desktops, queda de 28% na mesma comparação.

Os resultados ficaram em linha com as projeções da IDC, que estimou que as vendas vão recuar 25% no ano fechado de 2014, para 10,4 milhões de PCs, sendo 3,9 milhões de desktops e 6,5 milhões de notebooks.

A projeção foi piorada em 1 ponto percentual em comparação à anterior, que previa queda de 24% nas vendas.

Para 2015, a consultoria prevê uma leve recuperação, com crescimento de 1% no mercado de PCs.

O analista de pesquisa da IDC Brasil, Pedro Hagge, disse em nota que um trimestre desafiador já era esperado, devido ao impacto das eleições nas compras do setor público e nos investimentos das companhias.

Além disso, os computadores pessoais estão enfrentando maior concorrência de outros equipamentos, como tablets e smartphones, mais baratos. Além disso, desktops e notebooks têm vida útil maior, retardando processo de troca, considerou Hagge.

A estimativa a IDC é de que as vendas de tablets fechem 2014 com alta de 17%, acima de 10 milhões de unidades. Em 2015, a consultoria também prevê alta de 10%.

