No mundo, queda foi de 10% em relação ao ano passado; venda de aparelhos móveis sobem

PEQUIM – As vendas globais de computadores PCs no mundo caíram 10% no ano passado para 314,6 milhões de unidades, à medida que as fabricantes não conseguiram impedir que os consumidores optassem por smartphones e tablets, segundo dados preliminares da empresa de pesquisa IDC.

As vendas chegaram a 82,2 milhões de PCs no período de outubro a dezembro, 5,6% a menos do que no mesmo período de 2012 e o sétimo trimestre consecutivo de queda.

“O mercado de PCs chegou novamente muito perto das expectativas, mas infelizmente não conseguiu alterar significativamente a trajetória de crescimento”, disse Loren Loverde, um vice-presidente na IDC, no mais recente relatório de vendas globais de PCs divulgado nesta sexta-feira.

A chinesa Lenovo manteve sua liderança sobre a norte-americana Hewlett-Packard como a maior fabricante do mundo em vendas, com uma fatia de 17,1% do mercado em 2013 ante os 16,6% da HP.

A Dell foi a terceira maior fabricante de PCs em vendas no ano passado, com 12% de participação de mercado.

/REUTERS