A venda de computadores, incluindo desktops, notebooks e netbooks, deve subir de 13% na América Latina em 2011, mostrou levantamento da empresa de pesquisas IDC divulgado nesta terça-feira, 10.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

Apesar do arrefecimento da expansão econômica na região, o total de vendas desses produtos deve atingir a marca de 36,3 milhões de unidades.

A categoria de netbooks terá destaque nas vendas, cujo volume de vendas, segundo a entidade, deve ser 29% superior ao ano passado, favorecido por políticas educativas estatais na Argentina, no Brasil e na Venezuela. A previsão aponta para a comercialização de 7,4 milhões de unidades.

As vendas de notebooks manterão suas taxas de crescimento altas, com expansão de 18% sobre 2010 e atingindo 13,1 milhões de unidades comercializadas, segundo estimativa do IDC.

Segundo a empresa, o bom momento econômico pelo qual passa a América Latina e o aumento do poder aquisitivo dos consumidores de alguns países vão motivar a expansão.

Já os desktops serão desfavorecidos e devem enfrentar crescimento menos acelerado no médio e longo prazo, de apenas 3% sobre 2010.

A demanda de usuários domésticos e corporativos elevará o número de desktops vendidos para cerca de 15,7 milhões de unidades.

/ REUTERS