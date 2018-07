Consultoria IDC prevê queda de 10% em 2013 e de 6% no ano que vem; tablets crescem 136%

SÃO PAULO – O terceiro trimestre de 2013 trouxe, mais uma vez, notícias ruins para os fabricantes de computadores no Brasil. Segundo a consultoria IDC, foram vendidas 3,4 milhões de equipamentos, uma queda de 4% em relação ao trimestre anterior e 15% em relação ao ano passado. No total anual, a empresa prevê queda de 10% em 2013 e 6% em 2014.

Em termos de bolso, apesar da queda de 15% em relação a 2012, a receita total diminuiu apenas 1%, no mesmo período. “Nos últimos anos houve uma popularização dos PCs e sua consolidação no mercado local. Agora, a tendência é de estabilidade com leve declínio, o momento do mercado é de maturidade, com oscilações mais conservadoras”, disse o diretor da IDC, Bruno Freitas, em comunicado.

Do total vendido, 61% se referem a notebooks, o resto são desktops (computadores de gabinete). Apesar de representar a menor faia do mercado, os desktops apresentaram queda menor em relação a 2012, tendo retração de 14% das vendas, enquanto notebooks apresentaram queda de 16%.

A consultoria afirma que a queda é, em parte, culpa do governo que deixou de comprar computadores e optou por tablets (que tiveram alta de 134%), voltados para atender, principalmente, instituições de ensino.

Com destaque, estão os computadores ultrafinos, que contaram com crescimento nas vendas na ordem de 145% em comparação com 2012 e 48%, se analisado o trimestre anterior.

(Foto: Eric Thayer/Reuters)