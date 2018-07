SÃO PAULO – A venda de computadores pessoais no Brasil sofreu queda de 26 por cento no segundo trimestre sobre o mesmo período do ano passado, segundo dados divulgados nesta quinta-feira pela empresa de pesquisa de mercado IDC.

O resultado corrobora a projeção da companhia de que as vendas de PCs no país em 2014 terão a pior queda já registrada desde o início das medições em 1990. A expectativa da IDC é que as vendas vão recuar 24% este ano sobre 2013, quando já tinham sofrido baixa de 10% sobre 2012.

Na comparação com o fraco primeiro trimestre, porém, as vendas de PCs no país subiram cerca de 8%, a 2,65 milhões de unidades, informou a empresa.

O movimento de vendas de abril a junho foi liderado pela comercialização de notebooks, responsáveis por 62% dos PCs vendidos no período.

No acumulado do primeiro semestre, as vendas de computadores pessoais no Brasil somam 5,05 milhões de unidades, queda de 27% sobre o volume comercializado na primeira metade de 2013, segundo o IDC.

“Entre os consumidores, há o fator Copa do Mundo, enquanto o mercado corporativo é sempre mais cauteloso ao fazer investimentos em anos de eleições, especialmente no setor de médias e grandes empresas”, afirmou em comunicado Pedro Hagge, analista da IDC.

Ele acrescentou que houve também uma queda acentuada nas compras de PCs pelo setor público, “com a entrega de projetos já licitados e poucas novas licitações”.