Segundo levantamento do IDC, número de aparelhos vendidos em 2013 será 39,3% maior do que no ano passado

SÃO PAULO – A venda de smartphones no mundo deve ultrapassar 1 bilhão de unidades em 2013, o equivalente a um crescimento de 39,3% nas vendas em relação ao ano anterior, prevê a consultoria IDC. Até 2017, o total de smartphones vendidos deve chegar a 1,7 bilhão de unidades, o equivalente a uma taxa de crescimento anual de 18,4%.

O relatório divulgado pela IDC nesta terça-feira, 26, aponta as regiões com melhor desempenho nas vendas este ano. A liderança fica com Ásia, que deve fechar o ano com 528 milhões de smartphones vendidos e uma fatia de mercado de 52,3%. Na sequência aparece a Europa, com 182 milhões e 18% do mercado, seguida pela América do Norte (152 milhões, 15%), América Latina (91 milhões, 9%), África e Oriente Médio (57,6 milhões, 5,7%).

Segundo a consultoria, enquanto mercados desenvolvidos terão um crescimento menor próximos quatro anos, o volume vai aumentar em mercados emergentes como a Ásia, América Latina, Oriente Médio e África no mesmo período, mantendo o crescimento geral das vendas.

Preços.

O estudo do IDC também avaliou a evolução dos preços em cada região. Enquanto as vendas devem crescer, a tendência dos preços é diminuir. Em 2012, o valor médio de um smartphone para venda era de US$ 387. Em 2013, esse valor caiu para US$ 337. Até 2017, o valor médio deve chegar a US$ 265.

Segundo a consultoria, nenhum fator influenciou mais no crescimento das vendas de smartphones este ano do que a queda nos preços. Além disso, a consultoria também afirma que o Android permitiu a um número maior de fabricantes entrar no mercado de smartphones, oferencendo mais opções.

Surpreendentemente, a América Latina tem um dos menores preços médios de smartphones (US$ 288) de acordo com o levantamento. Até 2017, esse valor deve chegar a US$ 246. O preço só não é menor do que na Ásia, onde a média é de US$ 262 e deve cair para US$ 215 até 2017.

A queda nos preços será causada pelo aumento do poder aquisitivo dos consumidores nos mercado emergentes. “A chave por trás do crescimento de vendas no volume dos smartphones nos anos a frente é a esperada queda dos preços”, diz o pesquisador do IDC Ramon Llamas. “Particularmente em mercados emergentes, onde a sensibilidade nos preços e elasticidade são importantes, os preços vão cair para o smartphones deixarem de ser algo de elite para cair na mão dos usuários da massa”, diz.