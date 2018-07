FOTO: Reuters FOTO: Reuters

RIO DE JANEIRO – As vendas de smartphones no país somaram 4,9 milhões de unidades em agosto, alta de 17% ante mesmo mês do ano passado, informou nesta quinta-feira a empresa de pesquisas IDC Brasil.

A empresa também divulgou nesta quinta-feira os dados de julho, quando foram vendidos 4,2 milhões de smartphones, alta de 47% frente ao mesmo mês de 2013.

Em agosto, foram vendidos 1,4 milhão de feature phones (celulares mais simples) e, em julho, 1,5 milhão de unidades, queda anual de 49% e 46%, respectivamente.

Segundo Leonardo Munin, analista de mercado da IDC Brasil, os resultados estão de acordo com as projeções da consultoria, e a expectativa é de mais um recorde de vendas de smartphones seja batido no terceiro trimestre.

“A IDC estima que sejam vendidos cerca de 14 milhões de smartphones no terceiro trimestre e 70 milhões de aparelhos celulares até o final do ano”, afirmou o analista.

Em 2013, foram vendidos 35,6 milhões de smartphones, alta de 123% ante o ano anterior, segundo da consultoria.

Em julho, 90% dos smartphones vendidos tinham o Android como sistema operacional. Essa porcentagem aumentou para 92% em agosto.

