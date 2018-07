“O que está acontecendo é a migração de compras feitas no mercado informal para o oficial”

SÃO PAULO – As vendas de consoles de games no Brasil cresceram 53% em 2011, informou nesta segunda-feira, 19, a agência de pesquisa de mercado GfK Consumer Choices. Foram vendidas 935 mil unidades, ante 642 mil unidades em 2010, de acordo com o levantamento.

Segundo a empresa, o aumento se deve a uma queda no preço do produto, que leva a um deslocamento do mercado informal para o formal.

“O que está acontecendo é a migração de compras feitas no mercado informal para o oficial”, disse o gerente de negócios de entretenimento da GfK Consumer Choices, Oliver Römerscheidt, em nota à imprensa.

Römerscheidt citou uma das marcas de consoles mais vendidas no Brasil, cujo preço recuou até 27% no ano passado.

O estudo não detalha quais são as fabricantes dos consoles mais vendidos no Brasil.

