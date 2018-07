De acordo com a Samsung, smartphone é o modelo da fabricante que vendeu mais rápido até hoje

SEUL – A Samsung disse que as vendas da última versão de seu principal smartphone, o Galaxy S, atingiram 10 milhões de aparelhos desde o seu lançamento no final de abril, tornando o modelo seu smartphone vendido mais rapidamente.

O S4, o desafio da empresa sul-coreana ao iPhone, da Apple, já está sendo vendido em 60 países, e a Samsung planeja expandir as vendas para 327 operadoras em 155 países no próximo mês, informou a maior fabricante de smartphones do mundo nesta quinta-feira, 23.

As sólidas vendas ocorreram mesmo após problemas de abastecimento terem ameaçado o lançamento de algumas operadoras nos EUA.

Analistas esperam que as fortes vendas para a quarta versão do Galaxy, que impulsionou a Samsung para o topo do mercado de US$ 225 bilhões de smartphones desde sua estreia em 2010, vão ajudar a empresa a registrar resultados recordes no trimestre atual.

Apesar das críticas divididas ao S4 por especialistas de dispositivos, a Samsung está se beneficiando com o marketing pesado, conforme tenta ganhar participação de mercado na ausência de novos modelos concorrentes da Apple.

A Samsung ganhou um recorde de 33 por cento do mercado de smartphones no primeiro trimestre, e analistas do JP Morgan esperam que seu lucro operacional supere o da Apple neste trimestre, pela primeira vez em anos.

