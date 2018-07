CEO declarou que usuários de “outras plataformas” também estão procurando pelo novo smartphone

WATERLOO – A canadense BlackBerry trouxe seu novo aparelho touchscreen às prateleiras em mais de 20 países e foi bastante encorajada pela tração que o smartphone está ganhando, disse o presidente-executivo da empresa, Thorsten Heins, nesta quinta-feira, 7.

O Z10 da companhia, o primeiro numa linha de smartphones que fazem uso do novo sistema operacional BlackBerry 10, está à venda no Reino Unido, Canadá, Alemanha, Indonésia, Índia, Emirados Árabes Unidos e África do Sul, entre outros. O produto deve ser lançado em outros países em breve, disse Heins.

O lançamento nos EUA está agendado para mais tarde neste mês.

“A reação foi bastante encorajadora”, disse Heins em conferência na cidade-sede da companhia, em Kitchener-Waterloo. “O que foi uma verdadeira surpresa para nós é que o BlackBerry 10 como uma plataforma e produto está atraindo usuários que atualmente usam outras plataformas”.

“O smartphone foi lançado há apenas cinco semanas. Temos apenas um produto lançado em 21 países, então são sinais iniciais, mas fomos encorajados pelo que vimos e ouvimos das operadoras que são nossas parceiras”, disse ele a uma audiência de líderes de start-ups de tecnologia locais.

Heins recusou-se a fornecer dados de vendas do Z10, já que a companhia está no período de silêncio antes do lançamento em 28 de março de seus resultados do quarto trimestre.

Mas ele afirmou que o Z10, aparelho de alta qualidade da empresa, ultrapassou as expectativas em mercados emergentes como a Índia, onde dispositivos mais baratos são tipicamente populares.

