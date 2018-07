A vendas via internet nos Estados Unidos subiram 15,4% na temporada de festas, para US$ 36,4 bilhões, segundo o relatório SpendingPulse, da MasterCard Advisors.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

As vendas online registraram crescimento de dois dígitos em seis das sete semanas desde 31 de outubro, segundo a SpendingPulse.

“O comércio eletrônico representa hoje uma parcela muito maior de todo o varejo quando comparado a poucos anos atrás”, disse Michael McNamara, da SpendingPulse, em comunicado.

A expansão das vendas online foi liderada pelo comércio de roupas via internet, com quase 20% das vendas gerais no varejo nessa categoria ocorrendo por meio da web. Em 2009, as vendas online de roupas representaram 16,9% do total da categoria. Produtos eletrônicos também tiveram crescimento significativo das vendas, segundo a SpendingPulse.

/DENA AUBIN (REUTERS)