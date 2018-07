O comércio eletrônico brasileiro apurou vendas de 2,2 bilhões de reais no período de 15 de novembro a 24 de dezembro, em decorrência das compras de Natal, montante 40% superior ao vendido um ano antes, informou nesta terça-feira a consultoria e-bit.

De acordo com o levantamento, no intervalo analisado, foram realizados mais de 6 milhões de pedidos via internet, resultando em recorde para o segmento no período.

“Essa data é uma grande aliada para o setor, contribuindo com grande fatia do faturamento”, afirmou o diretor-geral da e-bit, Pedro Guasti, em nota, acrescentando que “o e-consumidor está cada vez mais confiante em comprar produtos de maior valor agregado, como eletrodomésticos, eletrônicos e informática”.

No período, a categoria de Eletrodomésticos registrou o maior número de vendas online, seguida por Informática e Saúde, Beleza e Medicamentos. Livros e Eletrônicos ficaram na quarta e na quinta posição, respectivamente.

A e-bit também informou que no período de Natal o tíquete médio das compras via internet foi de 370 reais, sendo que o dia 14 de dezembro registrou o maior volume de pedidos: 224 mil. No ano passado, o pico de vendas em um único dia havia sido de 150 mil pedidos.

