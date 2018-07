Videogame chega ao Brasil pelo preço mais alto cobrado pelo console em todo o mundo; lojas dizem que procura foi satisfatória

Bruno Capelas

Murilo Roncolato

SÃO PAULO – O PlayStation 4 começou a ser vendido no País nesta sexta-feira, 29, por R$ 4 mil. Apesar do alto preço, o aparelho teve boa recepção, segundo os varejistas.

A fabricante Sony não divulgou números oficiais sobre o primeiro dia de vendas no Brasil. Mas procuradas pela reportagem, as lojas da Sony, Fnac e do Magazine Luiza afirmaram que estavam prestes a esgotar seus estoques.

Já algumas lojas da rede UZ Games, maior do País no setor de videogames, dizem não ter recebido o console para vendas. Nenhuma das lojas consultadas havia recebido jogos para o PS4.

Procurada, a Sony disse que faria distribuição “coerente com a demanda estimada para o PS4”, e disse que os jogos chegarão em breve às lojas por R$ 179.

O preço do console provocou polêmica ao ser divulgado em setembro. Na época, a Sony alegou que o valor se deve à tributação sobre a importação do PS4. Porém, o Link apurou que havia distorções em planilha divulgada pela empresa, com o imposto sendo calculado sobre a margem de lucro.

Em entrevista, Mark Stanley, diretor da Sony na América Latina, disse que a empresa perdia dinheiro com a venda do PS4 a R$ 4 mil. Para reduzir o preço, a companhia pretende fabricar o console no País a partir de 2014.

Competem com o PS4 o Xbox One, da Microsoft, que custa R$ 2,3 mil, e o Wii U, da Nintendo, vendido a R$ 1,9 mil.