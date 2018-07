Olha só o que esse site cTwittLike faz: você posta o nome de qualquer usuário do Twitter e ele filtra as pessoas que este usuário lê para te dar a mesmíssima interface que esta pessoa – seja o seu amigo ou a melhor celebridade de todos os tempos da última semana da internet -, vê. Transforme as pessoas quem o @marcelotas em mais um canal de RSS para você acompanhar – dele ou de qualquer pessoa que você acha que lê coisas legais, claro.