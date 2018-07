Para se candidatar, é preciso estar no terceiro ano de faculdade.

Não tem que ser jornalismo. Mas precisa gostar bastante de jornalismo, além, é claro, de acompanhar notícias de tecnologia e de internet.

Tem que saber falar inglês, e, é claro, precisa ter um bom domínio do português.

O estagiário do Link ajuda a alimentar o site, dá apoio a todo mundo (repórteres e editores) e passa bastante tempo cuidando das ferramentas online para produção de conteúdo.

Você quer trabalhar com a gente? Então mande seu currículo para o email rh.vagas at grupoestado.com.br e coloque, no assunto, estágio Link.

Quem for chamado, faz uma prova. E quem passar na prova, depois faz entrevista.