Seu lançamento do smartphone Galaxy Nexus virá sem o aplicativo de pagamento

SÃO PAULO – A operadora americana Verizon Wireless barrou o aplicativo de pagamento móvel Google Wallet em seu lançamento do smartphone Galaxy Nexus, da Samsung. As informações são do Wall Street Journal.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

O motivo é que a operadora faz parte de um consórcio de operadoras que pretende lançar seu próprio aplicativo de pagamento. Em declaração oficial, disse que prefere esperar até poder oferecer uma “carteira virtual” que tenha “a melhor segurança e experiência de usuário”.

O smartphone é o primeiro a rodar uma nova versão do Android e sairá pela Verizon em breve.

—-

Leia mais:

• Google lança ‘carteira eletrônica’

• O Google quer tomar conta da sua carteira