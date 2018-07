Empresa de telecomunicações abre a joint-venture Redbox nos EUA para concorrer com o serviço de vídeo

EUA - A Verizon e a Redbox –unidade da Coinstar — formaram uma joint-venture para o mercado de serviços de vídeo, competindo com a companhia de aluguel de vídeos Netflix.

FOTO: Isaac Brekken/AP

—-

A aliança marcará os primeiros passos da Verizon no serviço de streaming de vídeo fora de sua rede de operação, já que a companhia de telefonia atualmente só oferece serviços de vídeo pela internet para clientes que usam o serviço de televisão FiOS.

O analista Daniel Ernst, da Hudson Square Research, ressaltou que as duas companhias terão que investir pesado em conteúdo para competir de igual para igual com a Netflix.

“A questão é: quanto eles estão investindo para ter um grande catálogo? A Netflix está gastando até 1 bilhão de dólares por ano em conteúdo”, disse. “Para mim é duvidoso que essas duas companhias investirão nesse nível”, acrescentou.

A Verizon não revelou quantos dos parceiros no serviço de FiOS aceitaram disponibilizar os vídeos no serviço de streaming.

A joint-venture consiste em 65% para a Verizon e o restante para a Redbox. A oferta de produtos começará no segundo semestre de 2012, segundo as companhias.

Em 6 de dezembro, a Reuters tinha noticiado que a Verizon planejava um serviço de streaming de vídeo.

A Coinstar aluga DVD por US$ 1 dólar e Blu-Ray por US$ 1,50 em quiosques em lugares como supermercados.

/ REUTERS