O Firefox liberou para download a nova versão do navegador, 3.5, ainda com a ressalva de que é para testes (e por isso o seu aí instalado ainda não vai atualizar automaticamente). A propaganda da vez da Mozilla é a de que este é o navegador “mais rápido e mais avançado da história”. Vamos ver se isso é verdade?

• HTML 5

É compatível com a nova arquitetura da internet, chamada HTML 5. Explicamos o que é isso neste outro post, e em resumo significa que novas tags foram adicionadas aos códigos: ‘video’, ‘audio’, ‘canvas’, ‘geolocation’, etc. Para não cair em detalhes técnicos, isso torna mais orgânica a exibição de vídeos e outros recursos típicos da web de hoje que não eram tão populares assim no passado.

Detalhe: o Google Chrome 2.0 e o Safari 4.0 também já são compatíveis com HTML 5. Internet Explorer, não…

• FONTES

Webdesigners podem usar qualquer fonte TrueType ou OpenType desde que sejam baixáveis. Isso aumenta incrivelmente as possibilidades de design na web. Antes, eram só as 4 ou 5 famílias que estão em qualquer computador.

Por causa do HTML 5, o Firefox 3.5 consegue dizer em que lugar da Terra está o usuário enquanto navega na internet – se ele permitir o acesso, claro. Pode ser inútil à primeira vista, mas imagine esse serviço cruzado com outros de busca e e-commerce, por exemplo. Teste no endereço www.mozilla.com/en-US/firefox/geolocation.

O Chrome inaugurou o recurso para Windows quando foi lançado, o Internet Explorer 8 copiou e agora é a vez da Mozilla. O Firefox 3.5 tem uma aba de navegação anônima, com o nome de ‘Private Browsing’ e uma máscara de Carnaval (mais inocente que o espião do Chrome). Antes, isso só era possível com a extensão Stealther. Agora é só escolher a opção para não ter nenhum dado gravado enquanto navega. Bom para computadores compartilhados.

Este é o gráfico que a Mozilla está divulgando sobre o Firefox 3.5:

Mas na verdade pouco importa. Os três browsers mais populares hoje (IE, Chrome e Firefox) levam praticamente o mesmo tempo para carregar páginas, com diferenças de piscar de olhos.

As famosas abas que o Firefox inaugurou em 2004 estão mais rápidas para abrir e com um novo ícone (um + dentro de um quadrado). A versão 3.5 memoriza as abas e janelas abertas recentemente, para o caso de o usuário fechar acidentalmente (o Chrome já fazia isso também). Os ícones na barra dos favoritos estão menores e com menos espaço entre eles – então cabem mais favoritos ali.

• EXTENSÕES

Alguns add-ons ainda não são compatíveis com a versão 3.5. Mas é questão de tempo para a comunidade se atualizar.

A campanha de marketing do FF 3.5 está mesmo agressiva. Eles estão comparando o Internet Explorer às fitas de vídeo VHS, que ninguém mais usa por causa dos DVDs…

Na verdade não é só o Firefox 3.5, mas toda a internet e os outros browsers estão deixando o IE 8 para trás.

