Facebook Em março, Facebook disponibilizou a Função Stories.

O Facebook anunciou nos últimos dias que vai incorporar a função Stories no aplicativo Facebook Lite, que é a versão mais leve do app principal. Em abril, a rede social já havia tornado o aplicativo mais pesado ao incorporar as Reações e os filtros de câmera à essa versão.

Com a chegada do Stories, muitos usuários estão se questionando se o propósito do app não vai se perder, já que ele foi desenvolvido para ajudar usuários Android que enfrentam problemas de conexão ou de pouca memória.

A princípio, o app trazia somente funções essenciais do aplicativo principal, como o Feed de Notícias, as atualizações de status e a possibilidade de usar a câmera e postar fotos. Por isso, a integração com o recurso de Stories, que permite a publicação de fotos que desaparecem após 24 horas, causou estranhamento.

No entanto, a medida parece mais uma tentativa de a empresa forçar o sucesso do recurso na sua rede social principal. No começo de outubro, a companhia anunciou que seria possível postar as Stories do Instagram no Facebook.