O chefe da área de games que lidou com a crise da PSN agora assume o cargo de presidência da empresa

Kazuo Hirai deve tomar o cargo em fevereiro. FOTO: Kim Kyung-Hoon/Reuters

BANGALORE – A japonesa Sony irá promover Kazuo Hirai a presidente no lugar de Howard Stringer até abril, disse o jornal de negócios Nikkei.

Stringer deverá continuar como presidente do conselho e presidente-executivo. Hirai, que é vice-presidente executivo, atualmente lidera o segmento de consumo do grupo e ajudou a tornar o negócio de games lucrativo, disse o jornal. O nome de Hirai na presidência deve se tornar oficial em fevereiro.

Em junho, Kazuo Hirai deixou seu cargo, o segundo mais alto no comando dos videogames, e se tornou presidente do conselho do área. Já naquela época, o executivo, de 50 anos, era apontado como favoritos para ocupar o cargo de Stringer.

Em março, quando Hirai ocupou o principal cargo na área de bens de consumo o próprio Stringer veio a público comentar sobre seu potencial e o avaliou como o principal nome em potencial para sucedê-lo: “Trata-se de uma oportunidade para que o conselho observe Hirai e avalie seu desempenho. Pode haver outros candidatos, mas ele está em posição de liderança”, afirmou.

Hirai foi o rosto e a voz da administração durante a crise da PlayStation Network após invasão e roubo de dados pessoais rede de games. O executivo gravou um vídeo pedindo desculpas e agradecendo a paciência dos usuários da PSN. “Não tenho como lhes agradecer o bastante pela paciência e apoio ao longo desse período”, disse.

Na época dos sucessivos ataques à rede, Howard Stringer foi questionado por acionistas sobre sua capacidade em lidar com a crise. Em novembro, ao New York Times, o então presidente foi questionado sobre sua permanência no cargo e respondera que não deixaria o trabalho. “Isso depende do que a diretoria dirá e todo o resto, mas eu vou lutar. Eu aceito essa luta.”

/Redação Link, com Reuters