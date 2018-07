Gaurav Garg e Peter Wagner pretendem investir em startups voltadas para computação em nuvem e tecnologia móvel

SÃO FRANCISCO – Dois investidores veteranos do Vale do Silício abriram uma nova empresa, chamada de Wing Venture Partners, que ficará encarregada por um fundo de US$ 111 milhões destinado a investimento em empresas iniciantes especializadas em computação em nuvem, dados e tecnologias móveis.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, no Google+ no Tumblr e no Instagram

Fundada por Gaurav Garg e Peter Wagner, a Wing planeja investimentos de entre US$ 8 milhões e US$ 10 milhões ao longo da vida de cada empresa em seu portfólio.

A Wing já investiu na companhia de redes Cumulus Networks e na plataforma de segurança FireEye.

Garg foi sócio da Sequoia Capital por 10 anos e trabalhou com a empresas de WiFi Ruckus Wireless e Jawbone, que produzem aparelhos móveis. Antes da Sequoia, ele fundou a companhia de infraestrutura de internet Redback Networks que depois foi vendida para a Ericsson.

Wagner, enquanto isso, foi sócio da Accel Partners, trabalhando com a Fusion-io Inc, que ajuda empresas a transferir dados mais rapidamente, e com a Redback, onde conheceu Garg.

/ REUTERS