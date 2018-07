A Viacom vendeu a Harmonix Music Systems, a empresa por trás da série de games Rock Band. Estima-se que o valor do acordo tenha chegado a US$ 200 milhões.

A Harmonix foi vendida ao fundo de investimento Columbus Nova e será controlada pela Harmonix-SBE Holdings LLC, uma afiliada do fundo.

“Nós estamos empolgados pelo retorno da Harmonix à sua origem como uma empresa privada e um estúdio independente”, disse o CEO da empresa, Alex Rigopulos, em comunicado.

“Estamos extremamente agradecidos pelo suporte da Viacom, e orgulhosos do trabalho que fizemos em parceria com nossos colegas na MTV Games, que nos últimos quatro anos viabilizaram o lançamento do Rock Band e Dance Central. Estamos animados para trabalhar nessas franquias e para continuar inovando e entretendo nos próximos anos”.

A Viacom anunciou em novembro que havia colocado a Harmonix à venda. Por muito tempo analistas questionaram o valor do Rock Band para uma companhia conhecida mais por canais a cabo como a MTV e o Nickelodeon e o estúdio de cinema Paramount Pictures.

A Viacom foi lançada nos EUA em 1995, e despontou ao lançar o Guitar Hero. Logo depois, com a parceria com a MTV, a empresa fez sucesso com a série Rock Band.

