SÃO PAULO – O aplicativo de ligações e trocas de mensagens Viber anunciou a abertura de um escritório no Brasil durante a sétima Campus Party. O fundador da empresa, Talmon Marco, anunciou em coletiva de imprensa antes de sua apresentação no palco principal do evento, que o País foi um dos primeiros escolhidos para a expansão global da empresa.

“O Brasil é o principal centro de negócios da América do Sul e está entre uma das principais economias emergentes globais. A escolha do Brasil segue a estratégia de divulgação local da marca”, diz Talmon.

Quem lidera a operação é Luiz Felipe Barros, que tem dez anos de experiência na área de Comunicação e Marketing. Ele está trabalhando na operação local desde novembro ao lado de outros dois funcionários da áreas de marketing e digital.

O escritório da empresa, que ainda está em reforma, será no Morumbi, em São Paulo. Nos próximos meses a empresa pretende contratar mais profissionais para atuar principalmente na área de marketing, principal foco da operação brasileira, que tem como desafio expandir a base de usuários, atualmente em 10 milhões no País e 300 milhões no mundo.

Barros diz que a estratégia de divulgação da empresa será baseada no relacionamento com os usuários e no uso de mídias digitais. “Muito pouco será investido em mídias tradicionais. Afinal, você conhece alguma rede social que ficou famosa no Brasil por fazer propaganda na televisão?”, questiona Barros, em referência velada aos concorrentes asiáticos We Chat e Line que investiram maciçamente nesse tipo de propaganda no País.

O modelo de negócio do Viber hoje é baseado na venda de stickers dentro do aplicativo e no serviço Viber Out, semelhante ao Skype, que permite ligações para telefones fixos e celulares a partir da plataforma. “O Viber é gratuito e sempre será”, enfatiza Marco.

O fundador da empresa diz que no Brasil considera como maior concorrente o WhatsApp, hoje também seu maior concorrente globalmente. “Nós nos consideramos uma ferramenta mais completa. Nós temos funções que a concorrência não têm como avisar se uma mensagem foi lida e a possibilidade de detectar se você está interessado nas mensagens que estão sendo enviadas por em um grupo ou não, para não incomodar o usuário com alertas o tempo todo”, diz.