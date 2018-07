TÓQUIO – A gigante do comércio eletrônico japonês Rakuten, controlada pelo bilionário Hiroshi Mikitani, vai comprar o Viber, serviço de ligações e mensagens ia internet, por US$ 900 milhões. Se confirmado, o acordo vai mais do que dobrar o número de usuários da Rakuten, uma empresa que fornece diversos serviços em sua plataforma comercial.

A medida, segundo Mikitani, deve ampliar os horizontes da empresa face à economia do Japão, um país cuja população cresce pouco e gasta pouco em casa. Com 300 milhões de usuários no mundo todo, o Viber, do israelense Talmon Marco, vai fazer a base de usuários do Rakuten chegar a 500 milhões.

“Não poderíamos desenvolver esse sistema de mensagens incrível por nós mesmos”, disse o executivo japonês, alegando ainda que os usuários do Rakuten poderão usar o Viber para se comunicar com uma loja virtual enquanto se decidem por um produto.

Por outro lado, Marco, do Viber, disse que a aquisição ajudará a empresa a se tornar uma plataforma para conteúdo digital, e não apenas um provedor para chamadas e mensagens, o que promete ser uma vantagem contra rivais como o chinês WeChat, o coreano Line e o americano Whatsapp. Além disso, o app israelense lançou um produto para PCs que permite a seus usuários fazer chamadas para outros usuários do Viber, o que deve torná-lo um rival do Skype.

A aquisição deve ser encerrada até o final do mês de março, dizem as empresas.

Morumbi

Em janeiro, durante a Campus Party, Talmon Marco anunciou que o Viber terá um escritório no Brasil, com sede no bairro do Morumbi, em São Paulo. Atualmente, a empresa tem cerca de 10 milhões de usuários no País, e quer ser um concorrente forte ao Whatsapp.

“Nós nos consideramos uma ferramenta mais completa. Nós temos funções que a concorrência não têm como avisar se uma mensagem foi lida e a possibilidade de detectar se você está interessado nas mensagens que estão sendo enviadas por em um grupo ou não, para não incomodar o usuário com alertas o tempo todo”, disse o executivo na ocasião.

