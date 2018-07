SÃO PAULO – Anunciada com exclusividade pelo Link há duas semanas, a promoção feita pelo serviço Viber no Brasil para que seus usuários possam ligar gratuitamente para telefones fixos a partir do aplicativo continuará por pelo menos mais uma semana.

A notícia vem de encontro com a condição estabelecida pela empresa para prorrogar a promoção: caso o Viber tivesse um crescimento de 25% no período, os brasileiros poderiam continuar a falar de graça para telefones fixos. De acordo com estatísticas do Viber, nas duas primeiras semanas foram feitas mais de 6 milhões de chamadas entre Viber e fixo, com 25 milhões de minutos em tempo de ligação.

Em comunicado à imprensa, a empresa avisa ainda que se a taxa de crescimento de 25% for mantida, a promoção poderá continuar. De acordo com Luiz Fernando de Barros, gerente da empresa no País, a intenção é “consolidar o Viber cada vez mais como um aplicativo completo”, com serviços de mensagens e telefonia, buscando suplantar os rivais WhatsApp, Line, WeChat e Skype.

Vale lembrar que a estratégia agressiva do Viber surgiu dias após a compra do WhatsApp pelo Facebook – o que muitos analistas julgaram como uma maneira de chamar atenção para o seu serviço, que foi comprado recentemente pela companhia japonesa Rakuten.