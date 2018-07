A Justiça norte-americana aceitou o processo de um homem no Havaí, que alegou que ficou tão viciado no jogo Lineage II que teria “parado de agir normalmente em atividades rotineiras como se levantar da cama, vestir-se, tomar banho ou se comunicar com família e amigos”.

O homem que entrou com a ação, Craig Smallwood, diz que a empresa sul-coreana NCsoft, que produz o jogo, deveria lhe pagar uma indenização por causa da natureza viciante do game.

Ele alega que passou mais de 20 mil horas no mundo construído na franquia, entre 2004 e 2009, e que não teria nem começado a jogar se soubesse que não conseguiria parar.