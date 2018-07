Adaptação da história do cofundador da Apple tem cenas de Jobs fumando maconha e discutindo sua biografia com Walter Isaacson

SÃO PAULO – Depois de biografia, filme e HQ em inglês, a vida de Steve Jobs agora vira mangá.

—-

Acaba de sair no Japão o primeiro capítulo de uma adaptação da biografia do cofundador da Apple para o formato de quadrinhos tipicamente japonês. A série estará disponível na revista mensal Kiss.

A história também está disponível na internet, na livraria online do Yahoo Japan.

O mangá é assinada pelo premiado autor Mari Yamazaki. É um panorama extenso da vida de Jobs, com cenas que vão dele fumando maconha e comprando LSD na faculdade até suas conversas com o escritor Walter Isaacson sobre sua biografia.