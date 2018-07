Foto: Reuters

A primeira vez que encontrei Tiger Woods, em 2005, fiquei espantado ao me ver conversando com uma pessoa de verdade. Parados em um Central Park deserto, ele dispensou a meia dúzia de assessores que o acompanhavam e passamos quase 15 minutos conversando só sobre games. Agradável, ele se empolgou ao contar como gostava do game Socom, sobre fuzileiros navais, pelo fato de seu pai ter sido soldado.

Na segunda ocasião em que encontrei Tiger Woods, em junho do ano passado, simplesmente não consegui enxergar aquele cara do Central Park. Em uma loja da Nike em Nova York, cercado por câmeras e microfones em todos os lados, ele me olhou direto nos olhos e disse que já não passava mais tanto tempo jogando pois estava muito ocupado com sua mulher e seu filho.

Como milhões de pessoas ao redor do mundo. eu também comprei imagem que ele vendia. Com o passar dos anos, algo mudara. O que não mudou foi o fato de que Woods continua sendo o melhor golfista do planeta e isso parece ser a única coisa que importa para a Eletronic Arts, que lançou na terça passada o Tiger Woods PGA Online.

As marcas Accenture e Gatorade, que patrocinavam o atleta, abriram mão dele depois do escândalo de infidelidade e brigas com a mulher que culminou com o anúncio de que era viciado em sexo e estava se afastando do esporte. E você não vai ver nem a Nike, que ficou do seu lado no escândalo, promovendo uma nova linha de produtos de Tiger Woods na semana passada, na qual ele voltou ao golfe profissional. Mas a Eletronic Arts, amparada em extensas pesquisas de mercado, determinou que o homem de 40 anos que trabalha em escritórios e joga golfe – público-alvo do game Tiger Woods PGA Online – não liga para a vida conjugal de Woods. Ou ao menos não se importa a ponto de deixar de comprar o game.

E talvez não seja mesmo o caso: Tiger Woods PGA Online é fabuloso. Milhões de horas de trabalho serão perdidas para sempre por causa dele – e isso é o maior elogio que um game pode receber.

Golfe social

Ao contrário dos jogos anteriores da série Tiger Woods PGA Tour, você não terá de ir até a loja para comprar o jogo. Basta acessar TigerWoodsOnline.ea.com, instalar um plugin no navegador e escolher se você prefere jogar em Pebble Beach, St. Andrews ou outros percursos do

Game

Você pode jogar de forma gratuita ou pagar para acessar conteúdo adicional, como personalizar torneios com seus amigos. A Eletronic Arts aprendeu algo com o sucesso que games sociais como Mafia Wars, do Facebook, estão fazendo no que diz respeito a modelo de negócios – primeiro atraia o jogador e depois convença-o a pagar por algo (o game não tem propagandas dentro dele, mas isso pode acontecer no futuro).

“Esse será um assassino de produtividade”, disse Peter Moore, presidente da EA Sports. Ele tem boas razões para se orgulhar disso. Tiger Woods PGA Online é um título importante para ele, para a empresa e para os games de esportes como um todo.

A Eletronic Arts já vendeu mais de 25 milhões de cópias de jogos da série Tiger Woods, desde seu lançamento em 1999. O investimento para o novo game online foi de milhões de dólares, disse Moore, o que não é tanto assim para um jogo com um nome tão forte. A EA ainda pretende lançar um novo game de Tiger Woods para consoles em junho.

Moore foi claro sobre as circunstâncias que envolveram a criação e o processo de venda desse jogo. No que diz respeito ao escândalo envolvendo Woods, foi taxativo: a Accenture associava a sua imagem à de Tiger Woods, a pessoa (“sabemos como um tigre se sente”); os games de golfe da EA são estritamente sobre Woods, o atleta.

“Para nós, Tiger Woods é o produto”, acrescenta Moore. “Ele está absolutamente associado ao game. Não é apenas um dos pontos principais do produto. Não são 50 golfistas e ele é mais um. Tiger Woods foi essencial e se integrou completamente em muitos aspectos desse jogo e é diferente de contratar um franco-atirador que pode ser trocado indefinidamente.” Moore garante que a EA nunca pensou em desistir do jogo e que a equipe de desenvolvimento não parou de trabalhar um dia sequer.

Dito tudo isso, umas das principais atrações de Tiger Woods Online para você, o jogador, é criar seu próprio avatar e com ele disputar torneios e buscar uma melhor colocação no ranking. No começo, seu personagem só consegue acertar apenas as jogadas mais fáceis, mas você pode melhorar suas habilidades até o momento em que é possível acertar tacadas de longa distância. E sobre o golfe em si, o novo game o transfere a uma realidade alternadamente recompensadora e enlouquecedora

Os gráficos não estão em pé de igualdade com os games mais avançados de consoles ou PCs, mas ainda são muito bons e impressionantes se levado em conta que este é um game jogado por meio do navegador online.

A Eletronic Arts, como todo o resto da indústria de games, está tentando se adaptar a um futuro em que os jogos (e outros produtos de entretenimento) serão consumidos não em uma mídia física, mas sim via internet. Tiger Woods Online é um excelente começo, mas é uma pena que na esteira venha tanta bagagem relacionado ao comportamento pessoal de Woods.

Quanto ao próprio Tiger Woods, espero que ele esteja jogando mais videogame nos últimos tempos. E também espero que se eu o encontrar uma terceira vez, ele fale comigo sobre tudo isso, de uma pessoa – e gamer – de verdade para outra.

Reportagem publicada na versão impressa do caderno Link de 12/04/2010