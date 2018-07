Parece difícil de acreditar, até pela qualidade do vídeo acima, mas aparentemente uma unidade compacta do PlayStation 3 foi avistada nas ruas das Filipinas.

Pela quantidade de detalhes do vídeo, o console em questão pode ser qualquer um, inclusive uma nova geração de PolyStation, o popular videogame pirata vendido no Paraguai e facilmente encontrado nos camelôs das metrópoles brasileiras.

Mas, se levarmos em consideração a dificuldade que a Sony tem em manter seus segredos industriais secretos, existe uma grande chance de que esse realmente seja o primeiro avistamento do novo PlayStation 3, mais parecido com um videogame e não com um grill do George Foreman.

Se juntarmos esse indício a outro avistamento recente, é praticamente certo que a Sony lançara o console na nova configuração.

Vale lembrar que a Sony também negou até a morte o lançamento do PSPGo, a nova versão de seu videogame portátil. E, alguns dias após o surgimento do rumor, o portátil foi confirmado, durante a E3.

Um PlayStation 3 menor significaria uma vantagem que a Sony precisa desesperadamente para sair da terceira colocação na guerra pelo mercado. Historicamente, todo console da Sony ganhou revisões de hardware mais eficientes e mais baratas. Assim foi com o primeiro PlayStation e o PS2.

De saída, se o novo PS3 ganhasse um corte de preço, seria o menor e mais versátil reprodutor de Blu-ray do mercado. Tomara que o rumor se confirme, pois um mercado em guerra é bom para os consumidores, pois estimula a concorrência.