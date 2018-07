Mensagem marca ataque ao Facebook para sábado, mas, pelo Twitter, grupo nega que haverá uma ação

Pelo Twitter oficial do Anonymous, e pela conta brasileira de notícias do grupo, a ação foi desmentida

SÃO PAULO – Um vídeo publicado no YouTube por uma conta associada ao Anonymous indica que o grupo hacker-ativista pretende fazer um ataque para derrubar o acesso ao Facebook. A ação, marcada para o sábado, 28, não tem uma razão clara para atacar o Facebook.

O vídeo sugere que o bloqueio aconteceria em em protesto ao fechamento de sites de compartilhamento Megaupload e às propostas de lei antipirataria Stop Online Piracy Act (Sopa) e Protect IP Act (Pipa), que foram retiradas da pauta no Congresso americano na sexta-feira, 20.

“A Sopa e a Pipa podem ter sido adiadas pelo Congresso, mas isso não garante que nossos direitos da internet serão mantidos”, diz o vídeo.

O Link não conseguiu confirmar a autenticidade da mensagem. Em uma publicação no Twitter, uma das principais contas associadas ao grupo diz que não haverá ataques aos Facebook e acusa a mídia de mentir. Uma das contas brasileiras do grupo também desmentiu o vídeo. “Facebook não será derrubado, é mais uma notícia falsa. Fiquem atentos”, disse o @AnonIRC.

O site VentureBeat lembra que o Facebook já foi ameaçado pelo grupo. No ano passado, uma outra mensagem ameaçava atacar o Facebook em novembro, mas também foi negada nos principais canais de comunicação do grupo.

A ação não foi confirmada pelo grupo