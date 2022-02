Reprodução/Twitter @VirtualTelescop Falcon 9, da Space X, a caminho da Lua; Impacto com satélite natural da Terra está previsto para março deste ano

Um projeto astronômico com sede na Itália conseguiu captar imagens do foguete Falcon 9, da Space X, do bilionário Elon Musk, no que pode ser a “última imagem” do veículo antes do impacto com a Lua, previsto para março deste ano.

Utilizado em fevereiro de 2015 para enviar o satélite meteorológico DSCOVR ao espaço, o Falcon 9 tem vagado pela imensidão de vácuo nos últimos sete anos. Recentemente, astrônomos amadores e profissionais, por meio de um software de observação de estrelas e asteroides, identificaram a rota do objeto, que ficou sem combustível suficiente para deixar a órbita do sistema Terra-Lua ou para voltar à atmosfera do nosso planeta.

A sequência de imagens, que pode ser vista a seguir, mostra um ponto circular em meio a um cenário de objetos “alongados”. O ponto é o Falcon 9 e as linhas são estrelas. Isso é resultado, de acordo com os responsáveis pelo Virtual Telescope Project, de uma exposição de 60 segundos para captar o material. A unidade robótica “Elena” foi o que fez o registro.

This exceptional sequence shows the @SpaceX #falcon9 upper stage going to impact on the Moon next Month. #SpaceX. It was captured last night during its fly-by. As you can see it is blinking, as it is tumbling. pic.twitter.com/D5M18mAclU — Virtual Telescope (@VirtualTelescop) February 9, 2022

Em uma outra publicação no Twitter, o projeto de astronomia avisou aos seguidores que conseguiu captar as cenas do Falcon 9. “Acabamos de capturar o Falcon 9 a caminho de colidir com a Lua. Ele está nos dizendo adeus: vai desaparecer em pouco tempo.”