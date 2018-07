Legendado:

(Para abrir o vídeo original na TV Estadão, clique aqui.)

Sem legendas:

(Para abrir o vídeo original na TV Estadão, clique aqui.)

* Os vídeos podem não funcionar no Internet Explorer 8. Para assistí-los, abra o link do vídeo da TV Estadão ou entre no Blog de David Pogue em outro navegador.