Imagens exibidas pela TV neozelandesa registram chegada da polícia à mansão do fundador do Megaupload

SÃO PAULO – Um vídeo exibido pela TV neozelandesa mostra o momento da chegada da polícia de elite à casa do fundador do Megaupload, Kim Dotcom.

Uma câmera instalada na parte frontal de um helicóptero que participa da operação registra a aterrissagem da aeronave num dos jardins da mansão. Policiais descem e se encaminham para a porta principal.

A reportagem intercala as cenas com trechos de uma entrevista com Dotcom, na qual ele relata a sua perspectiva do fato. Ele conta que ouviu a porta da frente ser esmurrada e acionou o alerta de segurança da casa. Depois, ele teria se refugiado no “quarto vermelho”, um cômodo escondido e seguro adjacente ao dormitório.

Dotcom acusou a polícia de brutalidade quando o encontrou no quarto seguro. “Eu levei um soco na cara, botas me derrubaram no chão com chutes”, declarou no tribunal.