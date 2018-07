Diretor da Xbox Live mostra os componentes do novo console, que chega ao Brasil em novembro

SÃO PAULO – O XBox One chega às lojas só em novembro, mas a Microsoft decidiu revelar antecipadamente mais detalhes sobre a versão final do console. Em um vídeo publicado nesta quinta-feira, 8, o diretor de programação do Xbox Live, Lawrence Hryb (chamado de Major Nelson ) mostra quais são os componentes que virão com o videogame.

Uma das surpresas reveladas pelo vídeo é que o novo console virá com um fone de ouvido com microfone. A caixa do Xbox One terá o videogame, Kinect, um controle, um cabo HDMI e cabo de força. Uma edição especial para o primeiro dia de venda, chamada Xbox One Day One Edition, virá acompanhada também de um código de conquista do primeiro dia.

O Xbox One rodará a uma frequência de 853 MHz (ao contrário dos 800 MHz anunciados anteriormente), terá HD com 500 GB de capacidade, 3 portas USB 3.0, uma saída e uma entrada HDMI, Wi-Fi, uma saída óptica de áudio, um receptor de infravermelho e um drive de Blu-ray.

Nos Estados Unidos, o aparelho vai custar US$ 499. No Brasil, o Xbox One custará R$ 2.199,00 e será vendido a partir de 30 de novembro nas lojas online Submarino, Carrefour, Nagem, Fnac, Saraiva, Fast Shop, Casas Bahia, Magazine Luiza, Lojas Americana, Extra, Ricardo Electro, Ponto Frio, Wallmart e Shop Time. A pré-venda e mais informações estão no site do Xbox One.

Confira mais detalhes sobre o videogame no vídeo:

—-

Leia mais:

• Xbox One chega em novembro por R$ 2,2 mil

• Começa a próxima briga dos games